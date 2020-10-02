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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: “التصرفات العقارية” ستتضمن استثناءات.. واستمرار إعفاء الإيجارات السكنية من “القيمة المضافة”
02/10/2020   12:14 م

“الزكاة والدخل”: “التصرفات العقارية” ستتضمن استثناءات.. واستمرار إعفاء الإيجارات السكنية من “القيمة المضافة”

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قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن ضريبة التصرفات العقارية التي صدر بها أمر ملكي اليوم (الجمعة) بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري، ستتضمن عدداً من الاستثناءات.  

وأوضحت الهيئة أن من الاستثناءات التي ستتضمنها الضريبة، توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا).  

وأضافت أن الاستثناءات تضمنت كذلك نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.  

وأكدت استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية للضريبة بنسبة 15 %.  وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها، والذي سيصدر لاحقاً. 

“الزكاة والدخل”: “التصرفات العقارية” ستتضمن استثناءات.. واستمرار إعفاء الإيجارات السكنية من “القيمة المضافة”

أخبار محلية
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