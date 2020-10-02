بالفيديو.. أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية توضح ردة فعل أسرتها تجاه مجال عملها

كشفت آلاء الحمد، التي رشحتھا جامعة إنديانا ستیت، للعمل مع الشرطة الأمريكية بولاية إنديانا، عن ردة فعل أسرتها جراء عملها في هذا المجال الذي يحيطه المخاطر.
وقالت آلاء الحمد في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن والدتها تدعمها دائماً لكنها تبدي خوفها عليها، مبينةً أنها لا تتوقف عن الدعاء لها.
ولفتت إلى أنها لا تستطيع إخبار والدتها بتفاصيل الحـوادث الشنيعة التي تتعرض لها خلال عملها، بسبب خوفها الشديد عليها.
الاء الحمد – مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية: لا أستطيع اخبار والدتي بتفاصيل الحوادث الشنيعة التي أتعرض لها خلال عملي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Qzo8C6iHvd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2020
وفق “أخبار 24”.