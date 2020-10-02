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أخبار محلية > تعرف على أهم 6 أنواع من دلال القهوة العربية ومواصفاتها
02/10/2020   12:15 م

تعرف على أهم 6 أنواع من دلال القهوة العربية ومواصفاتها

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن أهم 6 أنواع من الدلال الشهيرة للقهوة العربية ومواصفاتها، موضحةً أن الدلة هي صديقة العائلة السعودية منذ مئات السنين وأحد الأواني المهمة في قائمة المشروبات اليومية.    

وتضمنت قائمة الدلال الشهيرة:   

ـ الدلة البغدادية: وهي تُصنع في بغداد وتشبه الحساوية، إلا أنه في داخل الغطاء قمع يصدر صوتاً عند تحريك الدلة في أثناء الصب.    

ـ الدلة الحساوية: تُصنع في الأحساء ولونها أبيض والغطاء أصفر.     

ـ دلة رسلان: نسبة إلى صانعها رسلان في الشام ثم أبنائه، ولونها أصفر ولها أحجام مختلفة وغالية الثمن ونحاسها ثقيل.    

الدلة القريشية: تكون على 3 أحجام وتتميز بأنها منقوشة وتصنع في مكة المكرمة ولونها أصفر وأبيض وتنتشر في الحجاز وجنوبه.    

ـ الدلة العمانية: وهي تشبه الدلة القرشية إلا أنها تتميز بنقوش متنوعة أكثر.    

ـ جفنة: دلة تصنع من الفخار في جازان، وهي عبارة عن إناء صغير يوضع على مركب فخاري يملأ بالجمر.  

تعرف على أهم 6 أنواع من دلال القهوة العربية ومواصفاتها

وفق “أخبار 24”.

تعرف على أهم 6 أنواع من دلال القهوة العربية ومواصفاتها

أخبار محلية
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