تعرف على أهم 6 أنواع من دلال القهوة العربية ومواصفاتها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن أهم 6 أنواع من الدلال الشهيرة للقهوة العربية ومواصفاتها، موضحةً أن الدلة هي صديقة العائلة السعودية منذ مئات السنين وأحد الأواني المهمة في قائمة المشروبات اليومية.
وتضمنت قائمة الدلال الشهيرة:
ـ الدلة البغدادية: وهي تُصنع في بغداد وتشبه الحساوية، إلا أنه في داخل الغطاء قمع يصدر صوتاً عند تحريك الدلة في أثناء الصب.
ـ الدلة الحساوية: تُصنع في الأحساء ولونها أبيض والغطاء أصفر.
ـ دلة رسلان: نسبة إلى صانعها رسلان في الشام ثم أبنائه، ولونها أصفر ولها أحجام مختلفة وغالية الثمن ونحاسها ثقيل.
الدلة القريشية: تكون على 3 أحجام وتتميز بأنها منقوشة وتصنع في مكة المكرمة ولونها أصفر وأبيض وتنتشر في الحجاز وجنوبه.
ـ الدلة العمانية: وهي تشبه الدلة القرشية إلا أنها تتميز بنقوش متنوعة أكثر.
ـ جفنة: دلة تصنع من الفخار في جازان، وهي عبارة عن إناء صغير يوضع على مركب فخاري يملأ بالجمر.
وفق “أخبار 24”.