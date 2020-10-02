أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الكهرباء ويدشن عدّة مشاريع في ينبع

وضع أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية في ينبع.
ودشن الأمير فيصل عددًا من المشروعات الأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال، ومنها مشروع طريق ينبع السريع، ومشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ الذي يحتوي على عيـادات خـارجيـة بعدد 94 عيادة، و4 غـرف عمـليـات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، وإنشاء الكلية الجامعية للبنين، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، وتوسعة معهد ينبع التقني، بالإضافة إلى مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل. وفق “أخبار 24”.
واشتملت المشروعات على مشروع محطة ضخ للمياه وخط ناقل من ينبع إلى خيف حسين، ومشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع وإنارة بعض الأحياء، بجانب تدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية 900 طالب، ومركزين صحيين، ومحطة كهرباء ينبع المركزية، مع عدد من المشاريع في ميناء ينبع التجاري.
#فيديو || 🎥
سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة يُدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية وخدمية في #ينبع بقيمة تجاوزت 3 مليار ريال pic.twitter.com/h9A1jNN4zE
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) October 1, 2020