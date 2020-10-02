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أخبار محلية > أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الكهرباء ويدشن عدّة مشاريع في ينبع
02/10/2020   12:16 م

أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الكهرباء ويدشن عدّة مشاريع في ينبع

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وضع أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الطاقة الكهربائية لمنطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية، والمنطقة اللوجستية والمنطقة السكنية الثانية بالهيئة الملكية في ينبع.

ودشن الأمير فيصل عددًا من المشروعات الأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال، ومنها مشروع طريق ينبع السريع، ومشروع توسعة المركز الطبي والطوارئ الذي يحتوي على عيـادات خـارجيـة بعدد 94 عيادة، و4 غـرف عمـليـات و3 غرف لجراحة اليوم الواحد، و50 غرفة إفاقة، وإنشاء الكلية الجامعية للبنين، ومشروع مجمع عيادات الأسنان التخصصي، وتوسعة معهد ينبع التقني، بالإضافة إلى مشروع وحدات سكنية للقوى العاملة تستوعب 4900 عامل. وفق “أخبار 24”.

واشتملت المشروعات على مشروع محطة ضخ للمياه وخط ناقل من ينبع إلى خيف حسين، ومشاريع بلدية شملت إعادة تأهيل الشوارع وإنارة بعض الأحياء، بجانب تدشين مجمع ابن رشد التعليمي بطاقة استيعابية 900 طالب، ومركزين صحيين، ومحطة كهرباء ينبع المركزية، مع عدد من المشاريع في ميناء ينبع التجاري.

أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع محطات توزيع الكهرباء ويدشن عدّة مشاريع في ينبع

أخبار محلية
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