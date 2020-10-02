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أخبار محلية > “خارجية الشورى” تناقش التحديات أمام وزارة الخارجية وتضع حلولاً لمعالجتها
02/10/2020   2:16 م

“خارجية الشورى” تناقش التحديات أمام وزارة الخارجية وتضع حلولاً لمعالجتها

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ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في اجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، أهم المعوقات والتحديات التي تواجه وزارة الخارجية أثناء اضطلاعها بالمهام المناطة بها.

وطرح أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1440 – 1441هـ، عدداً من الملاحظات وأبرز الحلول التي يمكن من خلالها دعم جهود الوزارة في تجاوز تلك الصعوبات ويحقق سعيها نحو تحسين وتجويد الأداء.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات على تقرير أداء الوزارة سيتم رفعها للمجلس لعرضها تحت القبة للمناقشة والتصويت. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، بحث اللجنة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأوصت في تقريرها بالموافقة عليه حيث سيتم عرض المشروع أمام المجلس لاتخاذ القرار بشأنه.

“خارجية الشورى” تناقش التحديات أمام وزارة الخارجية وتضع حلولاً لمعالجتها

أخبار محلية
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