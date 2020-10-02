اتحاد الكرة يعتمد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق في الموسم الجديد

قرر اتحاد كرة القدم، اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.
وأوضح الاتحاد في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يومًا على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي.
وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه يجب أيضًا استيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى يتم رفع الطلب قبل 14 يوما من المباراة نظرا لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات التقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث تم اعتماد 44 حكمًا وحكمًا مساعدا للتقنية.