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اخبار رياضية > حسين عبدالغني: خسارتنا من النصر كانت متوقعة.. وأحسم مصيري مع الأهلي خلال الأيام القادمة
02/10/2020   2:17 م

حسين عبدالغني: خسارتنا من النصر كانت متوقعة.. وأحسم مصيري مع الأهلي خلال الأيام القادمة

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قال قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين عبدالغني، إن خسارة فريقه أمام النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا كانت متوقعة، بالنظر للظروف التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم.

وقال عبد الغني، خلال مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد”، الذي يُذاع على قناة “SBC”: “الأهلي فريق بطل، ونتيجتنا أمام النصر ليست جيدة، لكن بالنسبة لظروف الفريق فهي متوقعة”.

واعتبر أن الأهلي تضرر كثيرًا بسبب تغيير الإدارات والمدربين هذا الموسم، إضافةً إلى عدم وجود اللاعبين الأجانب في هذه الفترة المهمة الحساسة من البطولة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن النادي بحاجة ضرورية للاستقرار، وتكاتف الجميع، وتدعيم الفريق بعناصر مميزة.

وحول إمكانية اعتزاله بانتهاء هذا الموسم، قال عبدالغني: “لا أعلم إن كنت سأستمر للموسم المقبل مع الأهلي أم لا، ولم أتحدث مع إدارة النادي بعد، وانتظرت لنهاية الموسم لحسم قراري وقد انتهى الموسم الآن، وسأحسم مصيري في قادم الأيام بإذن الله”.

حسين عبدالغني: خسارتنا من النصر كانت متوقعة.. وأحسم مصيري مع الأهلي خلال الأيام القادمة

اخبار رياضية
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