بعد تهديده بالرحيل.. الأهلي يحدد البديل المحتمل لـ”عمر السومة”

كشفت مصادر اسم مهاجم يحتمل أن يستعين به الأهلي كبديل للاعب عمر السومة الذي هدد مؤخراً بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وذكرت المصادر، وفقًا لصحيفة (TELEGRAF)، أن الأهلي اختار لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي “الفاردو بن نابوهان” كبديل لـ”السومة” الذي طالب الإدارة بإبرام صفقات محلية وأجنبية لانتشال الفريق من وضعه الحالي، مطالباً بالسماح له بالرحيل لناد آخر حال عدم تنفيذ ما طلبه.
ويلعب “نابوهان” حالياً في نادي النجم الأحمر بلغراد الصربي، كما سبق له اللعب في عدة أندية أخرى منها “فيريا” اليوناني، و”لو هافري” الفرنسي، و”أوليمبياكوس” اليوناني. وفق “أخبار 24”.