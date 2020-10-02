نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد تهديده بالرحيل.. الأهلي يحدد البديل المحتمل لـ”عمر السومة”
02/10/2020   2:17 م

بعد تهديده بالرحيل.. الأهلي يحدد البديل المحتمل لـ”عمر السومة”

+ = -
1171

كشفت مصادر اسم مهاجم يحتمل أن يستعين به الأهلي كبديل للاعب عمر السومة الذي هدد مؤخراً بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت المصادر، وفقًا لصحيفة (TELEGRAF)، أن الأهلي اختار لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي “الفاردو بن نابوهان” كبديل لـ”السومة” الذي طالب الإدارة بإبرام صفقات محلية وأجنبية لانتشال الفريق من وضعه الحالي، مطالباً بالسماح له بالرحيل لناد آخر حال عدم تنفيذ ما طلبه.

ويلعب “نابوهان” حالياً في نادي النجم الأحمر بلغراد الصربي، كما سبق له اللعب في عدة أندية أخرى منها “فيريا” اليوناني، و”لو هافري” الفرنسي، و”أوليمبياكوس” اليوناني. وفق “أخبار 24”.

بعد تهديده بالرحيل.. الأهلي يحدد البديل المحتمل لـ”عمر السومة”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114375.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.