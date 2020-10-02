رسميًا.. “القادسية” يخطف مهاجم الشباب

أعلن نادي القادسية، رسمياً، الخميس، عن تعاقده مع المحترف الكولومبي دانيلو أسبريا، قادماً من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال النادي، في بيانه، إن إدارة القادسية أتمت إجراءات التعاقد مع أسبريا بشراء البطاقة مع أفضلية التجديد لمدة سنة جديدة، وذلك في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين استعداداً للموسم الرياضي 2020/21.
وأوضح النادي، أن المهاجم الكولومبي صاحب الـ(31 عاماً) خاض خلال آخر موسمين 67 مباراة، وسجل خلالها 26 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.وفق “أخبار 24”.
وسبق للكولومبي أسبريا اللعب في صفوف ليتكس البلغاري، في عام 2013 كما لعب لنادي العين الإماراتي في العام 2016، ومثل الفيحاء في 2017 قبل أن ينتقل في صيف 2019 إلى الشباب.
أتمت ادارة النادي التوقيع مع المحترف الكولمبي دانيلو اسبريا @morenoasprilla pic.twitter.com/Tlh2Rx6tEu
— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) October 1, 2020