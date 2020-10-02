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اخبار رياضية > “المسابقات” تكشف.. ما مصير النصر من مباريات الدوري حال تأهله لنهائي أبطال آسيا؟
02/10/2020   2:19 م

“المسابقات” تكشف.. ما مصير النصر من مباريات الدوري حال تأهله لنهائي أبطال آسيا؟

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كشف نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عبدالمجيد المنصور، عن مصير مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حال تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقال “المنصور”، في تصريحات للقنوات السعودية الرياضية، إنه سيتم التنسيق مع نادي النصر، في حالة تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل جدولة مبارياته، وكذلك فريقي الاتحاد والشباب، حال تحديد مباراتيهما في نصف نهائي البطولة العربية.

ويلعب فريق النصر مع نظيره برسبوليس، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020. وفق “أخبار 24”.

“المسابقات” تكشف.. ما مصير النصر من مباريات الدوري حال تأهله لنهائي أبطال آسيا؟

اخبار رياضية
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