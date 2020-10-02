السومة يهدد الأهلي.. تنفيذ هذه الشروط للبقاء أو رحيلي عن النادي

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جدد مطالبه لإدارة ناديه، للبقاء خلال الفترة المقبلة، وذلك خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أمام النصر.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ” إن مهاجم النادي الأهلي وهدافه الأول جدد مطالبه لإدارة ناديه بضرورة إبرام صفقات محلية وأجنبية، على مستوى عال لانتشال الفريق من وضعه الحالي.
وأوضحت المصادر، أن اللاعب السوري شدد على أنه في حال لم تتمكن إدارة النادي الأهلي، من إيجاد الحلول لتلك المسألة، فإنه سيطالب بالسماح له بالبحث عن خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي.
وتابعت المصادر، أن السومة سبق أن وضع ذات المطالب على طاولة الإدارة الأهلاوية في وقت سابق إلا أنها لم تنجح في توفير صفقات مهمة لدعم الفريق في مشواره الآسيوي، ما جعل الأهلي يخرج من السباق الآسيوي في ربع النهائي بالخسارة أمام النصر بهدفين دون مقابل.
وكان النادي الأهلي قد خسر خلال الأشهر الأخيرة أربعة من أهم نجومه وهم الثلاثي الأجنبي جوزيف دي سوزا ودجانيني ويوسف البلايلي إضافة إلى عبدالفتاح عسيري، الذي انتقل إلى صفوف النصر.