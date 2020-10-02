توجيه الجهات الحكومية بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية عند توقيع أو تجديد العقود

صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية، بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عند دراسة أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات الحكومية.
وشددت التوجيهات على أن تزود الجهات الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي يترأس وزير المالية مجلس إدارته، بنسخة من جميع العقود القائمة حاليًا، وإكمال الإجراءات اللازمة.
وكان قد صدر أمر سام في ربيع الأول 1441هـ بإلزام الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها وأي طرف ذي علاقة يترتب عليها تحصيل إيرادات.وفق “أخبار 24”.
وتضمن الأمر أيضًا أن تزود الجهات الحكومية المركز بالقوائم المالية، وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تبرمها الشركات التابعة لها، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة.