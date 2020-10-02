“الحج”: إصدار 108 آلاف تصريح للعمرة في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق “اعتمرنا”

أصدرت وزارة الحج والعمرة أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق “اعتمرنا”، بتاريخ 10 صفر 1442هـ/ 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية أمس (الخميس) 14 صفر 1442هـ/ 1 أكتوبر 2020م.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة، فقد بلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين (42,873) تصريحًا، والتصاريح الصادرة للمقيمين (65,128) تصريحًا.
وبلغ عدد المسجلين في تطبيق “اعتمرنا” خلال الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، ليرتفع بعد مرور أسبوع إلى قرابة 310 آلاف مواطن ومقيم، منهم 255 ألف مسجل أساسي، ونحو 85 ألف مرافق.
وتوضح الإحصاءات أعمار المسجلين لأداء العمرة، حيث كانت النسبة الأعلى لمَن هم أكبر من 60 عامًا بـ35%، تلتها الفئة العمرية (31– 40) عامًا بنسبة 26%، ثم من (20 – 30) عامًا بنسبة 17%، في حين كان 14% من المسجلين من الفئة العمرية (41– 50) عامًا، والنسبة الأقل لمن تتراوح أعمارهم بين (51– 60) عامًا بـ8%. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباح الأحد المقبل 17 صفر 1442هـ.