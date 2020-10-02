اعتمد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير طريق الأمير سلطان على الحزام الدائري بمدينة أبها وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري.
وشدد الأمير خلال اجتماع بحضور أمين المنطقة على ضرورة تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.
وأبانت الأمانة أن العمل في المشروع سيكون على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على الطريق، حيث تشمل الأعمال تطوير الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية.
وأبانت أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز، بالإضافة إلى توفير ممشى عصري وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزهٍ على جانبي الطريق.
وفق “أخبار 24”.