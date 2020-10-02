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أخبار محلية > بالفيديو.. باحثون سعوديون يشاركون في بحث عالمي لاكتشاف علاج لفيروس كورونا
02/10/2020   4:35 م

بالفيديو.. باحثون سعوديون يشاركون في بحث عالمي لاكتشاف علاج لفيروس كورونا

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شارك باحثون بجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للتقنية في بحث عالمي قد يساعد في اكتشاف علاج لمصابي فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح الأستاذ مشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وعضو الفريق البحثي، فهد السهيم، خلال حديثه لـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن البحث يستهدف تحديد الأسباب التي تؤدي للإصابات الشديدة بالفيروس، ودراسة التسلسل الجيني للمرضى.

وأضاف أن البحث أسفر عن عدة نتائج منها اكتشاف 13 طفرة جينية قد تؤدي لشراسة مرض كورونا، مضيفا أن هذا الاكتشاف قد يؤدي لاكتشافات أخرى تساعد علاج المرضى. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذه الطفرات تؤدي إلى خلل في وظيفة المناعة المقاومة لمرض كورونا، منوهاً بأنه تم إجراء البحث على 650 مريضا من عدة جنسيات مختلفة.

بالفيديو.. باحثون سعوديون يشاركون في بحث عالمي لاكتشاف علاج لفيروس كورونا

أخبار محلية
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