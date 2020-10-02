أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 481 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 335578 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4823 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 602 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 320348 حالة، لافتة إلى أن هناك 10407 حالات نشطة حالياً، من بينها 970 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.