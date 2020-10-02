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أخبار محلية > بالفيديو.. من داخل أسوار سجن “ذهبان”.. هكذا احتفل النزلاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة
02/10/2020   11:26 م

بالفيديو.. من داخل أسوار سجن “ذهبان”.. هكذا احتفل النزلاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة

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احتفل نزلاء سجن ذهبان بجدة باليوم الوطني الـ90، وذلك من خلال لوحات فنية مختلفة تجسد انتماءهم للوطن ومشاركتهم في أحداثه وطموحاته.

وأعرب النزلاء الذين شاركوا في الاحتفالات من داخل السجن، خلال حديثهم لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، عن رغبتهم الدائمة في مشاركة الوطن أفراحه حتى من داخل السجن، مؤكدين أن ذلك حق لهم كسعوديين، سواء كانوا موقوفين أو خارج الأسوار.وفق “أخبار 24”.

وأكدوا أنهم عادوا إلى الطريق الصحيح بعد أن اختُطفوا لفترة من حياتهم ذهنيًا إلى طرق الإرهاب والكيانات الكارهة للوطن، مشيرين إلى أنهم عازمين على الاندماج مجددًا مع وطنهم والتوحد مع أهدافه.

بالفيديو.. من داخل أسوار سجن “ذهبان”.. هكذا احتفل النزلاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة

أخبار محلية
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