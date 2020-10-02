بالفيديو.. من داخل أسوار سجن “ذهبان”.. هكذا احتفل النزلاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة

احتفل نزلاء سجن ذهبان بجدة باليوم الوطني الـ90، وذلك من خلال لوحات فنية مختلفة تجسد انتماءهم للوطن ومشاركتهم في أحداثه وطموحاته.
وأعرب النزلاء الذين شاركوا في الاحتفالات من داخل السجن، خلال حديثهم لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، عن رغبتهم الدائمة في مشاركة الوطن أفراحه حتى من داخل السجن، مؤكدين أن ذلك حق لهم كسعوديين، سواء كانوا موقوفين أو خارج الأسوار.وفق “أخبار 24”.
وأكدوا أنهم عادوا إلى الطريق الصحيح بعد أن اختُطفوا لفترة من حياتهم ذهنيًا إلى طرق الإرهاب والكيانات الكارهة للوطن، مشيرين إلى أنهم عازمين على الاندماج مجددًا مع وطنهم والتوحد مع أهدافه.
من داخل أسوار سجن ذهبان .. احتفال بطريقة خاصة باليوم الوطني 90 نعيش تفاصيله مع النزلاء ..
سامي جميل معه التفاصيل@Sami__Jameel @pss_ar #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/xVsUGffZ8p
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 2, 2020