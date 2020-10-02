بعضها مخصص لعربات المعاقين.. مسؤول برئاسة الحرمين يشرح مسارات المعتمرين حول الكعبة

كشف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، محمد بن مصلح الجابري، الخطة المجهزة لطواف المعتمرين بالحرم، والتي أكد أنها تراعي الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المعتمرين.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الطواف سيتم بطريقة حلزونية، مؤكدًا أن أول ثلاثة مسارات بعيدة عن الكعبة سوف يتم تخصيصها لعربات المعاقين، وذلك من إجمالي 14 مسارا للمعتمرين حول الكعبة المشرفة.
وأشار إلى أنه بعد ذلك تنظم الصفوف بطريقة حلزونية وصولًا إلى أقرب المسارات للكعبة المشرفة، موضحًا أنه بعد انتهاء الأشواط السبعة سيكون المعتمر في نقاط قريبة من الكعبة ويخرج من الحرم بزاوية 45 درجة.
وذكر أن هناك 4 خطط تم الاستقرار عليها لتنظيم المعتمرين، كما أكد أنه سوف يكون هناك مرونة في التغيير من خطة إلى أخرى، وذلك حسب الظروف الموجودة فعليًا على أرض الواقع. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هناك مجموعة من نقاط الفرز حول المسجد الحرام، تشمل نقطة أجياد ونقطة وقف الملك عبدالعزيز ونقطة شبيكة، مؤكدًا أنه جارٍ وضع الملصقات الخاصة بتنظيم دخول ومسارات المعتمرين بعد دخولهم من نقاط الفرز.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #المسجد_الحرام يرصد استعدادات رئاسة شؤون الحرمين لاستقبال المعتمرين pic.twitter.com/uAOAaJTcU1
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 2, 2020