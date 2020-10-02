بعد قيامه برحلة كروز.. السفير الإماراتي يتغزل بطبيعة جزيرة سعودية في مدينة “نيوم”

أعرب السفير الإماراتي بالمملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عن سعادته بزيارة جزيرة “سندالا” في مدينة نيوم، وذلك ضمن رحلة “الكروز” السياحي.
وعبَّر، خلال حديثه لقناة العربية، عن إعجابه بصفاء المياه وطبيعة المكان، كما أشاد بدقة التنظيم والمواعيد واختيار البرامج الخاصة بالرحلة السياحية على “الكروز”.
وأكد أن زوار الكروز يمكن أن يروا صفاء الماء حتى في الليل، مشيرًا إلى أن تلك الدرجة من صفاء المياه ونقائها لا يمكن وجدانها في كل مكان. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه لم يسبق له الغوص في أي مكان إلا بالبحر الأحمر في المملكة، حيث سبق له الغوص في جدة بالإضافة إلى رحلته على الكروز شمالًا، مؤكدًا أنه كان لا يرغب في الخروج من المياه بعد أن استمتع بالمشاهد الساحرة في أعماق البحر الأحمر.
ماذا قال السفير الإماراتي في #السعودية @sbnahayan90 عن جزيرة #سندالا في #نيوم بعد زيارته لها في رحلة “الكروز” السياحي
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@ahalosaimi pic.twitter.com/7AUDfonjlz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 2, 2020