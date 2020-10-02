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أخبار محلية > ماذا تفعل لو طلبت أمك التخلي عن زوجتك؟ استشاري طب نفسي يجيب
02/10/2020   11:35 م

ماذا تفعل لو طلبت أمك التخلي عن زوجتك؟ استشاري طب نفسي يجيب

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قدَّم استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب نصائحه لبعض المشكلات التي تتعلق خلافات بين الزوجة وأم الزوج، وأبرزها طلب الأم من الزوج التخلي عن شريكته.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يجوز للأب أو الأم التدخل بهذا الشكل في حياة الابن، مؤكدًا أن الزوجة هي في النهاية إنسان لها حقوق وليست بضاعة.

وأشار إلى أنه ليس في كل الحالات يكون قرار أو طلب الأم مستندًا إلى أساس متين، فقد يكون طلبًا انفعاليًا نتيجة لظروف أو مواقف معينة.

وأبان أن المشكلات الزوجية يمكن احتواؤها من خلال تشكيل مجلس أسري يقوده 4 أشخاص، الأبوان والأمان، وذلك لمناقشة المشكلات وإيجاد أطر لحلها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن من الأفضل أن يعيش المتزوج بروح الخاطب. وفق “أخبار 24”.

واعتبر استشاري الأمراض النفسية أن المشكلات بين أم الزوجة والابن قد تكون ناتجة عن عدم قدرة الزوج على استغلال مكانة أم شريكته في حياتها، موضحًا أنه من الممكن “تجنيد” الأم للتحكم الإيجابي في الزوجة.

ماذا تفعل لو طلبت أمك التخلي عن زوجتك؟ استشاري طب نفسي يجيب

أخبار محلية
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