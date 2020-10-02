إحدى جرائمهم تسببت في دهس مواطن.. القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين بعد تورطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل.
وأضاف أن إحدى هذه الجرائم نتج عنها تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم سرقة مركبته، مؤكدًا أنه تم استرداد كافة المركبات المسروقة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم لإحالتهم للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.