ظروفهم منعتهم من امتلاكها.. معلم يكشف ردة فعل طلابه بعد شراء هواتف لهم لحضور الحصص

كشف المعلم حسين بهلول، التابع لتعليم جازان، دوافع مبادرته بشراء 20 هاتفا جوالا لبعض طلابه من الأسر المحتاجة وردة فعلهم بعد تسلمهم الأجهزة.
وأوضح أنه بعد انطلاق الحصص عبر منصة مدرستي لاحظ غياب بعض الطلاب عن حضور الدروس، ومن ثم علم عدم امتلاكهم أجهزة ذكية لمتابعة الدروس.
وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أنه تواصل مع قائد المدرسة ووكيل الشؤون التعليمية وطرح عليهما المبادرة، وتم حصر الطلاب الأشد حاجة وشراء الأجهزة لهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أي شخص لو شاهد ردة فعل الطلاب والفرحة التي ارتسمت على وجوههم لبذل الغالي والنفيس من أجل أن يوفر لهم الأجهزة، وأنه كان أشد فرحا منهم.
فيديو | بعدما أهدى طلاب 20 جهاز جوال.. المعلم حسين لـ #النشرة: كنت أشد فرحا من الطلاب أنفسهم#الإخبارية pic.twitter.com/AFcxvgechm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 2, 2020