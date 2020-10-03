الجماجم والهياكل العظمية في العراء.. الرياح تعري رفات الأموات بمقبرة تاريخية في الليث

تسببت الرياح في تعرية مجموعة من القبور في قرية المجيرمة الواقعة شمال محافظة الليث، ما أسفر عن ظهور رفات الأموات على الأرض.
وقال مواطن عثر على 6 قبور مكشوفة بفعل الرياح، ردة بن محمد الثعلبي، وفقاً لـ”سبق”، إن تلك المقبرة تُسمى “مقبرة بن هلال”، وهي تُعتبر من المقابر الأثرية والتاريخية في المنطقة، مشيرًا إلى أن عوامل التعرية أسهمت في خروج رفات الأموات.
وأوضح أن العظام والجماجم باتت ظاهرة فوق الأرض وأمام أعين المارة، كما أنها أصبحت عرضة للدهس من قبل الحيوانات التي تعيش في تلك المنطقة، مطالبًا الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة وإعادة دفن تلك الرفات.