“الزكاة والدخل” توضح إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية، مبينةً أن هناك إجراءات خاصة بالهيئة وأخرى خاصة بوزارة العدل.
وتضمنت الإجراءات الخاصة بالهيئة، زيارة موقعها (gazt.gov.sa) واختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية، وإدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد، والإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه، وإدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة، وإصدار فاتورة سداد بنسبة 5 % من قيمة البيع وسداده.
واشتملت الإجراءات الخاصة بوزارة العدل على إنهاء عملية الإفراغ لدى كاتب العدل بعد سداد الضريبة، وتوثيق العقد من خلال إشعار البائع بإتمام العملية.
وفق “أخبار 24”.