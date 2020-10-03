“تعليم القنفذة” ِیُعلق على خروج طلاب من منازلهم للدراسة.. ويدعو لهذا الأمر

علقت إدارة التعليم في محافظة القنفذة، على مقطع فيديو متداول لطلاب يدرسون خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة بحجة البحث عن شبكة، مشددةً على ضرورة بقاء الطلاب في المنازل وبإشراف أولياء أمورهم لمتابعة دروسهم.
وأوضحت إدارة التعليم بالقنفذة، أن المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم في منازلهم بإشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة وهي “منصة مدرستي، وقنوات عين الفضائية، وقنوات اليوتيوب”، وليس الخروج إلى أماكن أخرى بحجة البحث عن شبكة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أي طالب يجد صعوبة أو عائقاً في عملية التعليم، وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.
بيان صحفي|
مذاكرة الطلاب في منازلهم بمتابعة وإشراف أولياء أمورهم.#وزارة_التعليم حددت منصات ووضعت خيارات مختلفة للطلاب تعينهم على استمرار دراستهم.#تعليم_القنفذة pic.twitter.com/KWLpWNT5ct
— إدارة تعليم القنفذة (@MOE_QNF) October 2, 2020