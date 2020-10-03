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أخبار محلية > هذه أكثر الأعراض شيوعاً لدى مصابي “كورونا” بعد سن الـ65
03/10/2020   8:12 ص

هذه أكثر الأعراض شيوعاً لدى مصابي “كورونا” بعد سن الـ65

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حصرت دراسة جديدة، أعراض فيروس “كورونا” المُستجد الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص المُعرضين للخطر، ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً.  

وأوضحت الدراسة البريطانية، أن هناك أربعة أعراض شائعة لدى تلك الفئة وهي سعال جديد ومستمر، وارتفاع في درجة الحرارة، وتغير في الرائحة أو الطعم، إلى جانب الهذيان.  

ودعت الدراسة، الأطباء ومقدمي الرعاية لهذه الفئة إلى الانتباه لأي تغيرات في الحالة العقلية، مثل الارتباك أو السلوك الغريب. وفق “أخبار 24”. 

وتوصلت الدراسة بعد تحليل بيانات أكثر من 800 شخص فوق سن الـ 65، إلى أن مريضاً من كل 5 مرضى في المستشفى يعاني من الهذيان. 

هذه أكثر الأعراض شيوعاً لدى مصابي “كورونا” بعد سن الـ65

أخبار محلية
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