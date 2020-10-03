ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول اللحوم نهائياً؟

قالت خبيرة تغذية روسية تدعى الدكتورة أولغا كورابليوفا، إن الشخص عندما ينتقل من نظام غذائي يحتوي على اللحوم إلى نظام غذائي نباتي فإن جسده يتعرض لعدة مشكلات، داعيةً كل من يرغب بالتحول إلى نظام غذائي نباتي لاستشارة الطبيب.
وأوضحت ابليوفا وفقاً لوسائل إعلام روسية، أن الجسم سيعاني في البداية من انتفاخ البطن وكثرة الغازات، وفقر الدم ومشكلات في الأسنان، ونقصاً في فيتامينات D و B12 واليود والفوسفور والكالسيوم، وجفاف الجلد وهشاشة الأظافر.
وأضافت أن الشخص عند تخليه عن اللحوم سيضطر إلى تناول كمية أكبر من الهيدروكربونات للتغلب على الشعور بالجوع، وسيحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للسيطرة على الوزن، مشيرةً إلى أن البكتيريا القادرة على شطر السيليلوز الموجودة في جميع النباتات قليلة في الأمعاء وهو ما يجعل امتصاص البروتين النباتي سيئاً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هناك دراسات تفيد بأن التخلي عن اللحوم يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22 %، مبينةً أنه لم تُكتشف علاقة مباشرة بين هذه النسبة والعمليات البيوكيميائية في الجسم.