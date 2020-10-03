الحصيني: اليوم بداية “الصرفة” ويتوقع انخفاض الحرارة من 3 إلى 4 درجات الأسبوع المقبل

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم (السبت)، أول أيام “طالع الصرفة”، وهو آخر نجوم سهيل، وأيامه 13 يومًا، ويتوقع أن تنخفض الحرارة الأسبوع المقبل من 3 إلى 4 درجات مئوية.
وقال الحصيني إن الجو في أيام “الصرفة” يميل إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل، لافتاً إلى أنه يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر وهو “الوسم” الذي يوافق دخوله يوم 29 صفر.
وأشار إلى أن الحالة الممطرة ما زالت متفاوتة الشدة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان. وفق “أخبار 24”.