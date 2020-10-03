نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحصيني: اليوم بداية “الصرفة” ويتوقع انخفاض الحرارة من 3 إلى 4 درجات الأسبوع المقبل
03/10/2020   1:09 م

الحصيني: اليوم بداية “الصرفة” ويتوقع انخفاض الحرارة من 3 إلى 4 درجات الأسبوع المقبل

+ = -
703

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن ‏اليوم (السبت)، أول أيام “طالع الصرفة”، وهو ‏آخر نجوم سهيل، وأيامه 13 يومًا، ويتوقع أن تنخفض الحرارة الأسبوع المقبل من ‏ 3 إلى 4 درجات مئوية.‏

وقال الحصيني إن الجو في أيام “الصرفة” يميل إلى الاعتدال في أطراف ‏النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد ‏برودة الليل، لافتاً إلى أنه يأتي بعده مباشرة أجمل ‏وأفضل وقت للمطر وهو “الوسم” الذي يوافق دخوله يوم 29 صفر.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة ما زالت متفاوتة الشدة من خفيفة ‏لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: اليوم بداية “الصرفة” ويتوقع انخفاض الحرارة من 3 إلى 4 درجات الأسبوع المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885114484.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.