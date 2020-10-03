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أخبار محلية > لدرء مخاطرها وضمان سلامة الأرواح.. الحقيل يوجه الأمانات بتفعيل خطط طوارئ الأمطار والسيول
03/10/2020   1:10 م

لدرء مخاطرها وضمان سلامة الأرواح.. الحقيل يوجه الأمانات بتفعيل خطط طوارئ الأمطار والسيول

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وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف المناطق والمحافظات، بتفعيل خطط الطوارئ، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد الوزير على أهمية تسخير كل الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، وتفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور، وصيانتها، وإزالة أي عوائق تؤثر في فاعليتها. وفق “أخبار 24”.

وأكد ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الشأن، ورفع خطط تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول؛ لأمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني، وللإدارة العامة للكوارث بالوزارة.

لدرء مخاطرها وضمان سلامة الأرواح.. الحقيل يوجه الأمانات بتفعيل خطط طوارئ الأمطار والسيول

أخبار محلية
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