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أخبار المناطق > تغريدات تتمنى الموت لـ”ترامب”.. و”تويتر”: هذا ضد قواعدنا ولن نسمح به
03/10/2020   1:12 م

تغريدات تتمنى الموت لـ”ترامب”.. و”تويتر”: هذا ضد قواعدنا ولن نسمح به

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أعلن موقع “تويتر” أنه لن يسمح بالتغريدات التي ‏تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض ‏المميت لأي شخص، مؤكدًا أن هذه السياسة ستطبق على ‏الأشخاص الذين يتمنون الموت لـ”ترامب”.‏

وقال موقع تويتر في بيان إن المحتوى الذي يعبر عن الرغبة في الموت أو الأذى الجسدي ضد أي فرد هو ضد قواعد الموقع، مبيناً أن هذا لا يعني تعليق الحسابات تلقائياً.

وتصدر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس إصابته بفيروس ‏”كورونا” المواقع ووسائل الإعلام، حيث ظهرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات إلى تمنت موته متأثراً بالفيروس.‏ وفق “أخبار 24”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وصل أمس ‏‏(الجمعة) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة ‏هليكوبتر للعلاج من فيروس كورونا.‏

تغريدات تتمنى الموت لـ”ترامب”.. و”تويتر”: هذا ضد قواعدنا ولن نسمح به

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