هل يقترب النصر من “العالمية” مجددًا؟

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق إنجاز كبير للنادي، اليوم، عندما يواجه فريق بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويلتقي الفريقان في السادسة مساء اليوم (السبت)، في سهرة كروية مرتقبة، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، في إطار البطولة الآسيوية التي تُقام بنظام التجمع بسبب انتشار وباء كورونا في العديد من بلدان القارة.
وقال الخبير في القانون الرياضي، أحمد الأمير إن فوز النصر في مباراة اليوم يعني ضمانه للتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.
وأوضح أن كأس العالم للأندية 2021 ستُقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا، بنظام المجموعات (8 مجموعات)، خلال الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو، وفي حال أُجلت ستأجل بحد أقصى ثلاثة أشهر، أي إنه حتى مع التأجيل سوف تُلعب قبل تحديد بطل 2021 من آسيا؛ لذلك سيشارك بطل نسخة 2020 ووصيفه في كأس العالم للأندية العام المقبل.
وفي حال خسارة النصر اليوم، فإنه قد يشارك أيَضًا في كأس العالم للأندية بالصين، لأنها ستضم ثلاثة فرق من آسيا، اثنين بطريقة مباشرة (بطل دوري الأبطال والوصيف)، والثالث عن طريق الملحق، وفي حال لم يفز النصر على بيرسبوليس سيلعب الملحق للتأهل لمونديال الأندية ضد الخاسر من نصف النهائي في منطقة شرق آسيا. وفق “أخبار 24”.
ويسعى النصر في مباراة اليوم، لتحقيق إنجاز تاريخي، ببلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخة (بعد نسخة 1995)، والمرة الأولى في النظام الجديد للبطولة، بعدما أصبحت دوي أبطال آسيا بدلًا من الاسم القديم “بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري”.
وسيصبح النصر رابع فريق سعودي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، في حال تجاوزه بيرسبوليس الإيراني، بعد الاتحاد الذي بلغ النهائي 3 مرات، وحقق اللقب عامي 2004 و2005، وخسر نهائي 2009 أمام هانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والأهلي الذي بلغ نهائي 2012 وخسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والهلال الذي بلغ النهائي أعوام 2014 و2017 و2019، حيث تمكن من الظفر بالبطولة العام الماضي.