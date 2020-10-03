تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر الأوضاع بمحافظة أبو عريش، ووقف على سد وادي جيزان، والتقى بعدد من مشايخ وأعيان المحافظة.
واستمع الأمير خلال زيارته لسد وادي جيزان مساء أمس (الجمعة) لشرح من مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، حول الخدمات التي يقدمها السد وبقية سدود المنطقة في تخزين وتوفير المياه والاستفادة منها في مجالات الزراعة والشرب.
وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل المشاريع والخطط الزراعية والسياحية والاستفادة من مقومات السدود ومميزاتها بما يعود بالنفع على المنطقة.
واطلع الأمير خلال لقائه محافظ أبو عريش محمد الشمراني وعددا من مشايخ القبائل، على الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية، وتم بحث السبل الكفيلة لتوفيرها وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض البعض منها.
وفق “أخبار 24”.