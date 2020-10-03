مديرة صندوق النقد: المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في توظيف النساء

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بإنجازات المملكة في مجال توظيف النساء، وتهيئة البيئة المناسبة لهن للعمل.
وقالت مديرة الصندوق إن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال؛ ففي خلال عامين فقط، حدث ارتفاع كبير في نسبة السعوديات اللاتي يعملن أو يسعين للحصول على عمل، واستحدثت المملكة تشريعا ضد التمييز في مكان العمل، وحظرت التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس أو السن أو غيرها من العوامل غير ذات الصلة.
وأكدت في كلمة لها في فعالية لمجموعة العشرين ترأسها وزير المالية محمد الجدعان حول تعزيز إتاحة الفرص في البلدان العربية، أن الإنفاذ الذكي لهذه الإجراءات سيكون المحدد النهائي للنجاح، وأن هناك إجراءات إضافية مطلوبة، لكن هناك تقدما مهما في سبيله للتحقق. وفق “أخبار 24”.
ودعت مديرة صندوق النقد، الدول العربية للعمل في مجالات العمل الأساسية؛ ومن بينها تحسين شبكات الأمان الصحي والاجتماعي، وزيادة توظيف الشباب والنساء، وسد الفجوات الرقمية لمساعدة الفئات الأشد احتياجًا لمواجهة آثار جائحة كورونا.