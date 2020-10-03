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أخبار محلية > “الشورى” يستضيف محافظ “عقارات الدولة” ورئيس “‏الإيرادات غير النفطية”‏
03/10/2020   5:35 م

“الشورى” يستضيف محافظ “عقارات الدولة” ورئيس “‏الإيرادات غير النفطية”‏

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استضافت اللجنة المالية بمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، ‏عبر اجتماعين منفصلين، كلا من محافظ الهيئة العامة لعقارات ‏الدولة إحسان بافقيه، والرئيس التنفيذي لمركز ‏تنمية الإيرادات غير النفطية فيصل الشريف.‏

وناقشت اللجنة التقرير السنوي لكلا الجهازين للعام المالي 1440 ‏‏/ 1441هـ، بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تتعلق بالأداء ‏خلال عام التقرير، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام ‏المالي المنصرم، وأبرز التحديات والعقبات.‏

وتأتي اجتماعات اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها ‏وتوصياتها حيال التقارير السنوية التي تضمنتها اجتماعات ‏اللجنة، لطرحها تحت قبة المجلس في فترة مقبلة‎. وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يستضيف محافظ “عقارات الدولة” ورئيس “‏الإيرادات غير النفطية”‏

أخبار محلية
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