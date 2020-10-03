مدينة صناعية للمرأة.. أمير المدينة المنورة يقف على مشروع “واحة مدن” بينبع

وقف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على مشروع واحة “مدن” بمحافظة ينبع والذي يجري تطويره كمدينة صناعية نموذجية مدعومة بالمرافق المهمة التي تتواءم مع طبيعة وظروف عمل المرأة.
وأكد الأمير أهمية المشروع في تمكين ودعم دور المرأة التنموي، واستثمار قدراتها في قطاع الصناعة، ودعم رواد ورائدات الأعمال بهدف إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المحافظة إلى جانب تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واطلع الأمير بحضور مدير عام هيئة “مدن” المهندس خالد السالم على تفاصيل ومراحل المشروع، حيث يجري إنشاء 20 مصنعاً بمساحة 450 م² للمصنع الواحد. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف المشاريع الريادية الصناعية، العديد من الصناعات الخفيفة والصديقة للبيئة، منها صناعة الحُلي والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، والأزياء والمنسوجات، بالإضافة إلى صناعة الإلكترونيات والمنتجات والأدوات الطبية.