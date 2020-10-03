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أخبار محلية > خلال مشاركته في توقيع “اتفاق جوبا للسلام”.. قطان: المملكة تدعم السودان لتحقيق طموحاته وحمايته من التدخلات
03/10/2020   5:38 م

خلال مشاركته في توقيع “اتفاق جوبا للسلام”.. قطان: المملكة تدعم السودان لتحقيق طموحاته وحمايته من التدخلات

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شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام التي جرت اليوم السبت؛ وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل الوزير تهاني قيادة المملكة لحكومة وشعب السودان الشقيق بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، موضحاً أن حكومة المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

وأكد ثقة المملكة في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدماً في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق على أسس التعايش السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأعرب عن تقدير المملكة للدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في الوساطة، منوهاً بالجهود التي قامت بها المملكة مع بقية الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحقق بالإرادة الصادقة. وفق “أخبار 24”.

وأشار قطان إلى أن المملكة تناشد بقية أطراف النزاع التحلي بروح الشجاعة والمسؤولية والانضمام إلى شركائهم في الوطن، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لتجنب ما قد يتبع ذلك من تداعيات غير محمودة، مؤكداً أن قيادة المملكة ستواصل دعمها للمحافظة على وحدة السودان وسيادته وحمايته من التدخل الخارجي.

خلال مشاركته في توقيع “اتفاق جوبا للسلام”.. قطان: المملكة تدعم السودان لتحقيق طموحاته وحمايته من التدخلات

أخبار محلية
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