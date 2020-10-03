أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 419 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 335997 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم 27 تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4850 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 626 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 320974 حالة، لافتة إلى أن هناك 10173 حالة نشطة حالياً، من بينها 954 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.