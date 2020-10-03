بالفيديو.. أبرز الجرائم التي باشرها الأمن العام خلال الأسبوع الماضي

كشفت مديرية الأمن العام عن جهودها الأسبوع الماضي، والتي قادت للقبض على عدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم.
وجاء ضمن أبرز الجرائم، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين هنود تورطوا في جمع وتحويل الأموال مجهولة المصدر يُشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة.
وفيما يلي الجرائم التي باشرها الأمن العام:
- – مواطنان يستقلان مركبة وبحوزتهما سـلاح من نوع رشاش يتباهيان بحمله ويستعرضان به أثناء سيرهما بالمركبة في حي النسيم بالرياض.
- – مواطن ومقيم يقومان بسكب مادة بترولية على جهاز الرصد الآلي ساهر على طريق الرياض مكة السريع وإشعال النار فيه.
- – مواطنان يقومان باقتحام المحلات التجارية والمخيمات ومباني الشركات والاستيلاء على ما بداخلها من أجهزة إلكترونية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بـ 19 ألف ريال.
- – تنظيم عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية يتورط بجمع وتحويل الأموال مجهولة المصدر يُشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين مقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ 120 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
- – مواطنان ومقيم من جنسية أردنية يرتكبون حادثتي سلب بالقوة وينتحلون صفة رجال الأمن.
- – تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين يرتكب 9 جرائم سرقة، وذلك من خلال نشل جوالات ومبالغ مالية من سائقي تطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني.
- – تشكيل عصابي من 5 أشخاص يرتكب عددا من الجرائم تمثلت في سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/Z8bMTphvRk
— الأمن العام (@security_gov) October 3, 2020