بالفيديو.. رحلة المعتمرين بالتفاصيل من دخول مكة المكرمة حتى الوصول للحرم

يواصل الحرم المكي استعداداته لاستقبال أول وفود المعتمرين والذي يصل غدًا الأحد، بعد السماح بعودة العمرة مؤخرًا.
وسلطت قناة الإخبارية الضوء على استعدادات استقبال المعتمرين، حيث استعرضت الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المعتمرون وصولًا للحرم.
وأوضحت أنه منذ التحرك من أي مدينة لن يواجه المعتمر أي نقاط فرز بالمداخل الرئيسية لمكة المكرمة، مشيرة إلى أن هناك مواقع تم تحديدها لاستقبال المعتمرين، ثلاثة منها داخل المنطقة المركزية واثنان خارجها.
وذكرت أن تلك المراكز تُعد نقاط لتجمع المعتمرين، كما أوضحت أن الحافلات التي ستدخل المنطقة المركزية ستكون محملة بـ20 معتمرا فقط، والدخول من خلال المركبات سيكون لـ50 معتمرا فقط، ثم الوصول إلى بابي الملك فهد والملك عبد العزيز بعد التأكد من تجمع المعتمرين في النقاط المحددة، ومرافقة القائد الصحي الذي سيرافق كل وفد من المعتمرين على مدار اليوم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت القناة خلال تقريرها إلى أن وصول أول الوفود من المعتمرين سيكون مع منتصف الليل، مع تخصيص ساعتين أو ثلاث لكل وفد، كما يتكون الوفد الواحد من 1000 شخص، مشددة على أن هناك متابعة دائمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
استعدادات متكاملة وترتيبات احترازية داخل الحرم لاستقبال أولى وفود المعتمرين..
سامي جميل معه التفاصيل@Sami__Jameel #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/zIUb4DH6V7
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 3, 2020