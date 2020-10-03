بحقن شريحة إلكترونية في الرقبة.. “البيئة” تدعو الراغبين بترقيم إبلهم للمراجعة الأحد والاثنين

دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم (السبت)، المواطنين الراغبين بترقيم إبلهم للمراجعة يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وأوضح أنه سيتم استصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتْن إبل يُسجَّل في “البيئة” ويُربَط بشريحة إلكترونية تُحقَن في الرقبة، والتي يمكن قراءة المعلومات بها بواسطة جهاز يظهر بيانات مالكه وسجله البيطري.
وتتضمّن فوائد الترقيم: الحد من انتشار الامراض، رفع مستوى الخدمات البيطرية للملاك، ضبط الإبل السائبة، الحد من حوادث المرور على الطرق، حصر أعداد الإبل في كل منطقة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي ونقل ملكيتها .وفق “أخبار 24”.