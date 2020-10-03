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أخبار محلية > مزودة بمقصف مدرسي ولوحة شرف.. مواطن يحوّل منزله لمدرسة افتراضية لأبنائه (فيديو)
03/10/2020   9:47 م

مزودة بمقصف مدرسي ولوحة شرف.. مواطن يحوّل منزله لمدرسة افتراضية لأبنائه (فيديو)

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حوَّل أحد المواطنين بالقصيم منزله إلى مدرسة افتراضية، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية والخطة التعليمية لأبنائه.

وأكد المواطن يوسف المزيني، خلال حديثه لقناة السعودية، أن الفكرة بشكل عام تهدف لجذب الطالب إلى المدرسة الافتراضية، والحفاظ على تواصله مع دروسه سواء عن طريق تطبيق تيمز ومنصة مدرستي أو من خلال قنوات “عين” التعليمية أو اليوتيوب.

وأشار إلى أنه خصص موقعًا في المنزل لتوفير كافة الإمكانات، التي أتت بثمارها على مستوى التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هناك حالة التزام كامل من جانب الأبناء بجدول الحصص الدراسية.وفق “أخبار 24”.

وخصص المزيني عددا من الأنشطة والمُحفزات، مثل تصميم لوحة شرف خاصة بالمدرسة الافتراضية ووضع تقييم عام للمستوى التعليمي والالتزام لأبنائه، بالإضافة إلى ركن “فسحتي”، والذي يعد بمثابة مقصف مدرسي داخل المنزل.

مزودة بمقصف مدرسي ولوحة شرف.. مواطن يحوّل منزله لمدرسة افتراضية لأبنائه (فيديو)

أخبار محلية
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