اكتشاف برنامج يفتح الكاميرا ويسجل المكالمات ويقرأ الرسائل.. وهكذا ينفذ لجوالك

اكتشف خبراء برنامجا للتجسس يستطيع اختراق الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” ويصل إلى عدد من البيانات المهمة.
وبحسب شركة “ESET” المختصة في الأمن السيبراني، فإن البرنامج يستطيع تسجيل المكالمات وسرقة الأرقام والبيانات وقراءة الرسائل.
ويُعرف البرنامج بـ”Android/SpyC23.A”، ويجري إيصاله إلى الهواتف المستهدفة عن طريق تطبيقات مزيفة تخدع المستخدمين عبر التنكر في هيئة تطبيقات معروفة من أجل النجاح في اختراق الأجهزة. وفق “أخبار 24”.
وقال الباحث في الشركة السلوفاكية، لوكاس ستيفانكو، إن البرنامج يستطيع التقاط الصور وتسجيل الصوت وحذف الملفات وربما تصوير الشاشة.