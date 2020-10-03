خسر نادي النصر بطاقة التأهل لنهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا لحساب نظيره الإيراني برسبوليس.
وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين ثم لركلات الترجيح التي انتهت بفوز برسبوليس بنتيجة 5-3، حيث أهدر مايكون ركلة ولم يُسدد النصر الركلة الخامسة مع تسجيل برسبوليس ركلته الخامسة.
وتقدم النصر في الدقيقة 36 من عمر الشوط بركلة جزاء سددها المحترف المغربي في صفوفه عبدالرزاق حمدالله، قبل أن يتعادل مهدي أبدي في الدقيقة 42 لـ”برسبوليس”.
وفق “أخبار 24”.