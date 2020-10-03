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أخبار محلية > وزير التعليم: المملكة تحولت إلى العالم الرقمي سريعاً مع بدء كورونا
03/10/2020   9:51 م

وزير التعليم: المملكة تحولت إلى العالم الرقمي سريعاً مع بدء كورونا

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء جائحة فيروس كورونا لتوفير حلول ذكية بعيداً عن النهج التقليدي.

وقال، خلال كلمته التي ألقاها اليوم (السبت) في اجتماع الطاولة المستديرة الـ17 لوزراء العلوم والتكنولوجيا المقامة عن بُعد في طوكيو، أن المملكة تعمل على معالجة الأبعاد البيئية والإنسانية المترتبة على الاستخدامات المتعددة للتقنية من خلال برنامج التحول الوطني.

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث الأبحاث في مجالات الصحة والأمراض، والمرتبة 22 عالمياً من حيث المنشورات العلمية في مجال كوفيد 19. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت للمملكة أثناء تنظيم فريضة الحج في ظل الجائحة تُعد نموذجاً فاعلاً للاستخدامات التقنية، وتبني حزمة من الأنظمة الذكية التي سهّلت المناسك مع الحفاظ على تدابير السلامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وزير التعليم: المملكة تحولت إلى العالم الرقمي سريعاً مع بدء كورونا

أخبار محلية
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