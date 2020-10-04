استقل أول أفواج المعتمرين الحافلات المقلة لهم إلى المسجد الحرام، استعدادًا لأداء العمرة.
ونشرت وزارة الحج والعمرة أولى اللقطات لاستقلال المعتمرين للحافلات من مركز النقل في كدي، استعدادًا للتوجه لأداء العمرة.
وكانت رئاسة الحرمين قد أنهت استعداداتها لاستقبال أول وفود المعتمرين بعد جائحة كورونا، والتي تضمن التباعد الجسدي بين المعتمرين والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بين المعتمرين.
فيديو | المعتمرون يستقلون الحافلات استعداداً للتوجه للحرم المكي الشريف#الإخبارية pic.twitter.com/EXer77EFsc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2020
وفق “أخبار 24”.