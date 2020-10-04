ابن داود في الحفل السنوي الثالث: يجب أن ندعو للوطن كما ندعو لأبنائنا

أقام الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن داود حفلا بمنزله في مركز نعجان بمحافظة الخرج احتفاءا بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية.
وأكد ابن داود أن هذا الحفل هو الحفل السنوي الثالث الذي يقيمه بعد أن أقام عدة احتفالات وطنية كان آخرها الإحتفاء بأبطال الحد الجنوبي, حيث أكد أن الإحتفاء بالمناسبات الوطنية واجب على كل مواطن وهذا تعبير عن مدى امتناننا لهذا الوطن و خطوة لترجمة تعزيز الوطنية لدى الأجيال, فكل مناسبة تمر علينا هي امتداد لأفضال الله وحده, وأهم النعم التي نشكر الله عليها أننا آمنون مطمئنون نعيش في رغد وأمن ورخاء سمات يفتقد لها العديد من مواطني الدول, وما كانت هذه النعم لتتوالى لولا فضل الله ثم تسخير الله لهذه البلاد قيادة عادلة تعمل ليل نهار من أجل أن يتحقق لكل من على هذه الأرض العيش الرغيد.
وأشار في حفله الذي أقامه احتفاء باليوم الوطني في منزله بحضور أصحاب السعادة والفضيلة وعدد من مشائخ القبائل والمسؤولين الحكوميين والوجهاء ورجال الأعمال إلى أن الدعوة الصادقة لهذا الوطن يجب ألا تقل عن دعوة الأب لابنه, بالصلاح والتمام والنجاح وأن أحد أهم واجباتنا أن نقف مع قيادتنا لتحقيق كل ما تتطلع الدولة لتحقيقه فكل شخص على عاتقه واجب البناء والعمل والإخلاص, وأن نقوم بدورنا في تعزيز المواطنة في نفوس الأبناء ونشر ثقافة الإحتفاء والفرح وتذكر نعم الله علينا في كل يوم وطني يمر علينا, فهي مناسبة فرح وفخر, ودافع لأن نواصل ما بناه الأجداد ونحافظ على مكتسباتنا ومقدراتنا.