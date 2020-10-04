دشّن أمين محافظة جدة صالح التركي، اليوم (السبت)، مشروع تطوير جزيرة النورس الذي يتضمّن ممشى تطل عليه عدد من المنشآت الترفيهية، ومنها شاطئ خاص بالنساء.
وتتولّى مجموعة فقيه للسياحة والترفيه تطوير المشروع، الذي تم تغيير فكرته من شاليهات فندقية إلى وجهة سياحية تستهدف كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة.
ويمتد على طول الجزيرة بممشى بعرض 25 مترا وبطول يتجاوز 2000 متر للاتجاهين، ويضم: مطاعم، مقاهي، مراكز ترفيهية وفنية، صالة للسينما، مرسى للقوارب، ناديا صحيا، ومنطقة للألعاب.
كما سيتم توفير فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية، فضلاً عن ربط الجزيرة مع الواجهة البحرية بغرض رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.
وفق “أخبار 24”.