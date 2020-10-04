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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الزكاة والدخل”: منح العقار كهبة للأخ أو الأخت خاضع لضريبة التصرفات العقارية
04/10/2020   8:45 ص

بالفيديو.. متحدث “الزكاة والدخل”: منح العقار كهبة للأخ أو الأخت خاضع لضريبة التصرفات العقارية

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أكد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، حمود الحربي، أن منح العقار كهبة للأخ والأخت يشمله ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح، خلال حديثه عبر برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (السبت)، أن استثناء هبة العقار الذي ورد في اللائحة التنفيذية شمل الزوج والزوجة والأقارب إلى الدرجة الثانية . وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التوريدات العقارية مقصود بها بيع العقار ونقله وحيازته والتصرف فيه والهبة والبيع بالمقايضة.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية استثنت 12 حالة من دفع الضريبة التي تبلغ نسبتها 5%.

بالفيديو.. متحدث “الزكاة والدخل”: منح العقار كهبة للأخ أو الأخت خاضع لضريبة التصرفات العقارية

أخبار محلية
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