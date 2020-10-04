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أخبار محلية > نائب وزير الحج: تطبيق “اعتمرنا” مستمر بعد انتهاء الجائحة.. وأداء العمرة لا يتطلب مسحة
04/10/2020   8:46 ص

نائب وزير الحج: تطبيق “اعتمرنا” مستمر بعد انتهاء الجائحة.. وأداء العمرة لا يتطلب مسحة

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن أداء العمرة في الوقت الحالي لا يتطلب إجراء أي فحص طبي أو مسحة، وسيُكتفى بالفحص البصري الذي يتم في محطات التجمع في المناطق المنتشرة بمكة المكرمة.

وقال مشاط في تصريح أمس (السبت) إن تطبيق “اعتمرنا” يساهم في تنظيم وترتيب دخول الحشود للحرمين الشريفين، وسوف يستمر العمل به بعد انتهاء الجائحة نظرا للنتائج الإيجابية المتوقعة له.

يُذكر أن المرحلة الأولى من عودة العمرة تنطلق غدًا، وتقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسيتم تقسيم المعتمرين إلى 6 . وفق “أخبار 24”.

فترات يوميًا، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وهو ما يمثل 30% من الطاقة التشغيلية للحرم.

نائب وزير الحج: تطبيق “اعتمرنا” مستمر بعد انتهاء الجائحة.. وأداء العمرة لا يتطلب مسحة

أخبار محلية
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