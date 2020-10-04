وصل أول فوج من المعتمرين إلى المسجد الحرام قبل قليل، لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور لحظة أداء المعتمرين لمناسك العمرة وطوافهم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة.
#عاجل | بداية المرحلة الأولى من استئناف العمرة.#قناة_القرآن_الكريم https://t.co/PaTS6J65gV
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) October 3, 2020
فيديو | أولى أفواج المعتمرين في #المسجد_الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/QSdBZhLuWd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 3, 2020
وفق “أخبار 24”.